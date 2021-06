SINNA JA TAGASI ⟩ (Peaaegu) ainult head uudised

Hispaania ja Prantsusmaa katavad kahe peale ära ilmselt enamiku eestlaste hädapärasemaid reisisoove, kuid juba mõnda aega on vaktsineerituil hõlbus sõita ka Austriasse ja Kreekasse: viimases tehakse välisministeeriumi hoiatuse järgi lennujaamas küll pistelist koroonakontrolli ja positiivse testitulemuse saanud (mida vaktsineerimine ära hoida ei pruugi) peavad järgnevad nädalapäevad veetma sootuks teistsuguses hotellis kui see, mis reisiks ehk broneeritud sai. Siiski on vaktsineerituspaberid hetkel kõva valuuta: isegi Eestit jätkuvalt ohumaaks pidaval Saksamaal on Eesti poogitud (ja viimase kuue kuu jooksul koroonaviirushaigust põdenud) vabastatud saabumisel juba elu pärisosana tundunud testimisest ja karantiinist.