Esiteks asub Toruń Eestist kaugel – Poolas. Juba see fakt peaks iga täiemõistusliku inimese mõtted sellest väikelinnast eemale peletama. Palju turvalisem on kõiki asju ajada oma kodumaal, kus kogu aeg ei räägita välismaa keelt ning ajalehtedesse ja poeakendele kirjapandu on lihtsasti arusaadav. Aga kui keegi paluks veel konkreetseid põhjuseid välja tuua, siis siin nad on.