ELU25 ⟩ Askur Alas: Estonia laiendamise kuubik ? Abort!

Estonia laiendamine? Kõlvatu, sest eksperthinnangute järgi see kõrvalhoone kerkida ei saa, mistõttu sellise projekti pushimine pole mitte Estonia toetamine, vaid sellele vastu töötamine. Rumal, sest paistab, et Musta-Aadul puudub funktsionaalne lugemisoskus.

Estonia uuest majast on räägitud juba kaua. Nüüd on juhtunud kaks asja: riigikogu kultuurikomisjon pani Estonia juurdehitise esikohale viie kultuuriobjekti pingereas, mis riigilt peaks raha saama (jättes seejuures minu meelest olulise filmilinnaku projekti välja). Ja saatis need viis just praegu riigikokku vaatamata sellele, et Musta-Aadu juhitud komisjonil on must-valgelt ees kõikvõimalike ekspertide arvamused, mis laias laastus ütlevad nii: sellises mahus ja kujul nagu Estonia plaanib ja raha küsib, ei tohiks ükski terve mõistusega inimene sellega nõus olla. Ja väiksem maja Estoniale ei sobi, sel poleks lihtsalt mõtet. Ta peab parema saali vajadustest lähtuvalt olemasolevast kõrgem olema, seda ei saa maa alla ehitada.

Musta-Aadu funktsionaalse lugemise oskuse puudumist näitab see, et ta ei suuda aru saada, et sellist maja ei saa ega tohigi ehitada, kui tahame, et Tallinna vanalinn jääks UNESCO maailmapärandi nimekirja, et ei rikutaks absoluutselt kõikvõimalikke muinsuskaitse põhimõtteid, et vaateid vanalinnale ei takistaks massiivne koloss, et alles jääks avalik ruum ja maa sisse lõhkumata kultuuripärand.

Mina olen asjasssepuutuvate ametkondade materjalipaki välja nõutanud ja läbi lugenud. Vaatame siis, millele Musta-Aadu pihta pole saanud.

Kõigepealt baasfaktid: juurdeehitis on kavandatud riikliku kultuurimälestisena kaitse all oleva teatrihoone loodepoolse fassaadi ette, lõhkudes osa ajaloolist fassadi, bastionaalkindlustuste alale, hävitades seni 90% ulatuses säilinud kindlustused, ja Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale, ajaloolise Uue turu asemele.

Säästmaks lugejat telliskivi paksuse materjali läbihekseldamisest, toon ainult mõned ekspertarvamustes must-valgelt kirjas olevad punktid välja.

Mis siis valesti on?

Eksperdid ei pidanud võimalikuks nii suure juurdeehitise rajamist, kuna

see saaks toimuda ainult avaliku ruumi arvelt ja varasemate väärtuste kahjustamisega, sh kahjustades nii Estonia teatri kui Draamateatri, Tammsaare pargi, arheoloogiapärandi ja vanalinna olemasolevaid väärtusi.

Alale jäävad maa sees säilinud linnakindlustuste 16. sajandil ja 18. sajandil ehitatud osad ning juurdeehitise rajamisega need suuresti hävivad. See tähendab ilmselt kohe UNESCO maailmapärandi nimekirjast lahkumist.

Poolbastioni maa-alune osa on säilinud Estonia ja Draamateatri vahelises pargi osas terviklikult. Selle välisperimeetril kulgenud eskarpmüür on alles peaaegu kogu pikkuses ja kõrguses (vaid u 1 m keskmiselt kunagisest madalamaks lõhutud). Müür jätkub nii Vabaduse väljaku kui ka Virumäe suunas. See lõhutakse.