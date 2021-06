LÕPPARVE? ⟩ Uue kallima leidnud Kanye West ei jälgi enam Kim Kardashiani ja tema perekonda Twitteris

Kuigi pole teada miks ja millal Kanye pere Twitterist eemaldas, märkasid tähelepanelikud fännid seda peale mehe uue suhte ilmsiks tulekut ja «Keeping Up With The Kardashians» viimase episood ilmumist, teatab Elle. Viimases episoodis oli aruteluteemaks ka Kimi ja Kanye lahutus, kus naine tunnistas, et lahkuminek on vältimatu.

Kuigi Kim Kardashian on ainus inimene, keda Kanye endiselt Instagramis jälgib, võib oletada, et kas see muutub tulevikus. Kanye endiselt oma uut kallima Irina Shayki ei jälgi. Neljapäeval, 10. juunil ilmus viimane episood, millega pandi punkt 20 hooaega kestnud tõsieluseriaalile.

Kim Kardashiani ja ema Kris Jenneri vahel leidis aset emotsionaalne vestlus, mille käigus tõsielustaar kõik südamelt ära rääkis, vahendab People. «Ma lähen terapeudi juurde,» rääkis Kim ja tõdes, et soovib olla üdini õnnelik. «Ma tahan lihtsalt oma puhast õnne, nii et ma töötan selle nimel, et teada saada, kuidas sinna jõuda. Mul on lihtsalt tunne, et olen elus nii palju vaeva näinud, et saavutada kõike, mida olen soovinud, ja olen elanud vastanud oma ootustele ja saavutanud kümme korda rohkem, kui ma isegi arvasin, et on inimlikult võimalik,» jätkas tõsielustaar.

Kim tõdes, et tal ei ole kellegagi oma elu jagada, mistõttu tunneb ta end üksikult. «Ma ei arvanud kunagi, et olen üksik ... Ma arvasin alati, et see on tore, kui mul on mu lapsed ja mu mees kolib ühest osariigist teise,» ütles ta. «Ma vajan kedagi, kes tahab minuga iga päev trenni teha ... pisiasjad on need, mida mul pole,» sõnas Kim.