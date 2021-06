Eesti metsloomaühing hoiatab: ära hoia rõdul või terrassil kärbsepaberit!

«Sel aastal on olnud väga-väga palju linde (just pääsukesed ja piiritajad), kes jäävad kinni kärbsepaberisse! Palun, ära hoia rõdul või terrassil kärbsepaberit !» kirjutab Eesti Metsloomaühing Facebookis.

Ühingu sõnul on liim väga raskest mahapestav ja tekitab linnus suurt stressi. «Lisaks võib pesu käigus lisada liigselt vahendeid ja linnu sulestik on jäädavalt rikutud,» seisis postituses.

«Palume jagada, et seda näeksid võimalikult paljud inimesed, et nii päästaksime teadmatuses tegutsemise tagajärgedest kasvõi mõne linnu elu!» lõppes Eesti Metsloomaühingu avaldus. Postitust on jagatud nüüdseks üle tuhande korra, kuid kõrvu, kelleni meeldetuletus jõuda võiks, on oluliselt rohkem.