Kell 4:28 sai Häirekeskus teate, et Tallinnas Telliskivi tänav 60a/3 juures sõitis must Audi A3 maha metallist tänavavalgustusposti ja lahkus sündmuskohalt. Sündmusele reageerinud politseipatrullid peatasid Audi veerand tundi hiljem Telliskivi 16/1 juures ja kontrollimisel selgus, et autot juhtinud 22-aastane mees on alkoholijoobes. Juhtunu suhtes on alustatud menetlust.