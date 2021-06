20 AASTAT HILJEM ⟩ «Seksi ja linna» staarid on taas koos ja hakkavad sarjale järge filmima

Uue HBOs linastuva sarja nimeks saab «And Just Like That...» (Ja nii lihtsalt...). See läheb eetrisse 10-osalisena, niisiis pole pikka ilu «Seksi ja linna» fännidel siiski oodata. Küll aga on nende meelerahuks tagasi põhitegelased.

HBO sõnul on see paratamatu - tüdrukud lihtsalt pole enam teineteisega nii lähedased. «Me ei taasloo 'Seksi ja linna',» kinnitas Casey Bloys. «Me ei hakka väitma, et need karakterid on ikka 30-aastased. See on lugu inimestest nende 50. eluaastates tegelemas asjadega, millega keskealised tegelevad.»