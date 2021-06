Merylin Naul sai OnlyFansist siiber: oma ristiema tiitli annan edasi järgmisele

Merylin Nau jälgija uuris tõsielustaarilt, et miks ta enam OnlyFansi ei tee? «Sest ma reaalselt ei viitsi ja mul natuke siiber ka. Lisaks ma pole kunagi sinna full nudesid postitanud nagu enamus arvavad, seega...» vastas Merylin. Möödunud kuul kommenteeris OnlyFansist lahkumist Merylin Nau Elu24-le, mil tõdes samuti, et enamus on sellised pildid, mida ka Instagram lubab postitada.

«Rannamaja» kaunitar tõdes, et teda ootavad ees sootuks uued plaanid. «Väga suured plaanid, mida saan lähiajal jagada,» jätkas ta. Samuti tõdes Merylin, et tal napib hetkel aega, mistõttu pole aega platvormi jaoks pilte toota. Küll aga kinnitas Merylin, et kontot ta kinni ei kavatse panna. «Raha tuleb sealt niisama peale ikka, kui käin vaatamas, aga mine tea, mis tulevik toob,» sõnas ta.

Naljatades tõdes Merylin, et on valmis andma oma onlyfansitari tiitli järgmisele. «Oma OnlyFansi ristiema tiitli annan edasi järgmisele. Oli tore sellele trendile alus panna. Time to move on (toim - aeg edasi minna),» lõppes Merylin Instagrami loo postitus.