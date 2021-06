ARMAS PILT ⟩ Uudo Sepp ja kallim Kendra Katrina naudivad suveõhtuid üksteise embuses

Elu24-le antud intervjuus tõdes Kendra, et tagasiside on olnud igati postiivne ja elu on läinud taskuhäälingut tehes vaid põnevamaks. «Uudo istus mu kõrval ja küsisin, et kas teeme ära? Uudo ütles, et teeme! Ja neli päeva hiljem oli meil plaan paigas ja Youtube'i kanal tehtud,» meenutas neiu.