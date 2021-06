VIDEO ⟩ Sünnipäevalaps Heti Tulve viskus spagaati ja vihtus jahi peal tantsu, nagu homset ei oleks

«Esimest korda 20 aastat tagasi Ibizale tulek oli armastus esimesest silmapilgust,» kirjutas Heti postituses. Naise sõnul teeb muusika ja tantsimine teda väga õnnelikuks, ningi Ibizal on peetud ka mitmeid sünnipäevi. «Kuid täna mõistsin, et sünnipäeva tähendus pole mitte pidu vanusenumbri suurenemise tähistamiseks,» jätkas Heti. Seltskonnadaami sõnul võiks sünnpäeva tähistades pidada silmas seda, et elu elatakse julgelt ja ollakse mina ise, mis on garantiiks, et järgmine teekond õpetab olema veel parem versioon endast.