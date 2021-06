Peale Cape Cod poolsaare haiglast vabanemist rääkis mees, et sukeldus ligi 14 meetri sügavuses vees, kui tundis järsku suurt müksu, peale mida läks kõik pimedaks, kirjutab The Independent. Michael Palckardi sõnul arvas ta, et tegu on haiga, keda on sealkandis palju näha, kuid mees mõistis, et ei tunne hambaid ega muul moel valu.