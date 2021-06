Ilona Holy, Tiktokis tuntud kui @ilonashhh, on armastatud tiktokker nii eestlaste kui välismaalaste seas. Rõõmsameelne naine sööb TikTokis kommi ja on muidu särav persoon, võites sellega üle 122 000 jälgija südamed. Kahe aasta jooksul on ta kaasahaaravad videod kogunud üle kahe miljoni meeldimise.