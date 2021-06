Naine märkis, et armastab oma fänne ja meeldivaid inimesi, kes tema teele avalikes kohtades satuvad, on tohutult palju. «Aga üks või kaks inimest või seltskond ebameeldivaid inimesi, kes panevad mind ja mu sõbrannasid ebameeldivalt ja ebaturvaliselt tundma, on liiga palju, et see turvarisk võtta,» selgitas ta. «Samuti ei soovi ma, et minust tehtaks salaja pilti.»