«Ma mõtlesin kaua, kas kommenteerida seda järjekordset mini-sigadust või mitte. Aga ma siiski arvan, et see on hea näide sellest, mis pidevalt meediasfääris toimub,» ütleb telesaate «Selgeltnägijate tuleproov» 2017. aasta võitja nõid Alisa Verde sotsiaalmeediasse tehtud emotsionaalses postituses.