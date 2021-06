ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: ETV tippjuhist Killandist, purulollide tundjast, spordireporterite sõbrast

President Kersti Kaljulaidil läks ilmselgelt midagi sassi, kui ta ulatas piduliku au-plekitüki – mida teenetemärgiks nimetatakse – ETV programmi koostavale ässale Karmel Killandile. Tehti nalja, nüüd peab piisama, nagu röögatas kunagi Juhan Viiding. Asi selles, et nädalapäevad varem ilmus EPL-is lugu vahva pealkirjaga, peale mida ma hakkasin veidi rohkem taipama, miks ETV ei ole mitte Eesti Televisioon, vaid korvpalli, ralli, jalgpalli, laskesuusatajatest sarikaotajate ja nende võrkpallikoondiste televisioon, mille nimi on kas "Põlva kalakonserv", "Pärnu Heil Hurraa!" või Kohtla-Järve "Lõbusad ahvid". Lisaks uudiste spordiuudised ning kõikide kettaheitjate kanal. Niisiis, lugu ilmus pealkirja all "Karmel Killandi: ainult puruloll näitaks parimal eetriajal süvakultuuri".

Usutavasti on kolm lolli, kes Eestis kultuurist, kirjandusest, muusikast, ajaloost jne huvituvad, Karmelile teada, rohkem tal neid tutvusringkonnas ei ole.

Tundus, et Karmeli käsi on haaranud teadagi mille järele, kuna keegi oli kusagil öelnud sõna "kultuur", mitte "sport". ETV Goebbels juba teab, kus kabuur asub. Üldine juhtmõte on see, et kuna ETV on maksumaksja raha eest ülalpeetav putka, tuleb näidata seda, mida maksumaksja enamus soovib. Karmel teab, et näidata tuleb puhast paska, ega maailm muidu seda nii suurelt ei toodaks. Harida ei ole ETV-l inimesi vaja, sest maksumaksja ei kannata seda, kui talle sunniviisiliselt targemaid asju pakutakse. Ja seda ajal, mil erakanaleisse sigineb siiski juurde üha rohkem teadmistepõhiseid saateid.

Karmel pihtis ka, et sihukesi igavaid saateid ei tohi toota seetõttu, kuna neid vaatab "kolm inimest". Usutavasti on kolm lolli, kes Eestis kultuurist, kirjandusest, muusikast, ajaloost jne huvituvad, Karmelile teada, rohkem tal neid tutvusringkonnas ei ole, sest ülejäänud kaader koosneb tennisehuvilistest ja Reikopi pealehammustamise saadete austajatest.

Sama hästi võiks proua hakata mõtisklema võimaluse üle, et koolide haridusprogrammi raames – mis kestab teatavasti algkoolist keskkkoolini – võiks hariduse asemel pakkuda põhiliselt kehalist kasvatust, aga miks mitte ka kaubanduskeskuses hängimist ja sõpradega tšättimist.

Minu sõber, professor Marju Kõivupuu, kes on teatavasti Killandi kraadiklaasi järgi puuruloll, kirjutas seepeale FB-s: "Lugesin selle erakordselt võimsa intervjuu ka läbi (noh, et kas tsitaat on kontekstist välja rebitud või mitte). Mul on siiski hea meel, et kuulun nende kolme lolli hulka, kes maksumaksja raha eest prime time´l vaataks ka kvaliteetsaateid. PS Juhuslikult olen ka mina maksumaksja Seni veel!"