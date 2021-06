VIDEO ⟩ Grünthal lajatas Ligile: las ma peksan segast, aga mida sina peksad seal kraanikausi juures?

Kalle Grünthalil oli riigikogu istungil kolleegile üht-teist öelda: «Kuna Jürgen Ligi kasutas siin praegu väljendit, et Kalle Grünthal ajab siin midagi suust välja. Tähendab, ma pole küll midagi suust välja ajanud, aga see on tema arusaam asjast. Siis ma pean tuletama Jürgen Ligile meelde ka seda, et Kuma raadios sa ütlesid, et Grünthal peksab segast. Ma isegi olen sellega nõus, Jürgen, las ma peksan segast, aga mida sina peksad seal kuradi kraanikausi juures?»