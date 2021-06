Juutuubi särav «miljonär» Katariina Rahumägi saab lõpuks päris ekraanile

Juba paar aastat tagasi ilmusid esimesed uudised Rocca Al Mare kooli 11. klassi õpilasest Katariina Rahumäest, kes teenib Youtube'is merineitsi lühifilmidega riigikogu liikmega samaväärset palka. Neiu videosarja «Mermaid Forever» on praeguseks vaadatud üle 250 miljoni korra .

Balti filmi- ja meediakoolis õppiv Katariina rääkis Elu24-le, et on valmis saanud oma esimese 20-minutilise lühimängufilmi «Retrospect», kus teevad kaasa sellised tuntud näod nagu Elina Purde , Britta Soll , Tanel Saar ning Egert Kadastu .

Praegu järeltöötluses oleva filmi «Retrospect» sisu kirjeldab Katariina järgmiselt: «Unetusega võitlev noormees, kes on näinud viimased 259 ööd üht ja sama unenägu, kohtab oma unenäo peategelast – üheskoos üritatakse unenäo müsteerium lahendada, et mees saaks taas korralikult magada.»

Filmi idee sai Katariina ühest juhuslikult kuuldud lausest. «Kahjuks ma ei saa seda avalikustada, kuna see mängib filmi süžees väga olulist rolli,» jääb ta salapäraseks.

Katariina hinnangul on pigem suurtel produktsioonidel nii, et režissöör saabub võtteplatsile kohv ühes ja enesekindlus teises käes, kuid üliõpilasfilmi puhul on režissöör pigem Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga.