35-aastane Raven-Symoné sai tuntuks koguperesarjas «The Cosby Show» ja Disney hittsarjas «That's So Raven» ning rääkis nüüd USA hommikuprogrammis oma kaalukaotusest.

Raven on varemgi saledamat keha jahtinud ning tunnistas, et vanemaks saades loodab ta lihtsalt tervislikum olla. «Ma ei proovi saada piitspeenikeseks oksaks,» ütles Raven ja lisas, et tema eesmärk ei ole kaalulangus, vaid tervislik keha, vahendab etonline.com.