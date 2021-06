Kim Kardashiani kloon Jennifer Pamplona: kahetsen iluoperatsioone, see ei tee õnnelikuks!

Kõik algas sellest, kui 17-aastane Jennifer Pamplona palus vanaemal allkirjastada dokumendid, mis lubasid tal minna rinnasuurendusoperatsioonile.

Nii päeval kui öösel tõsielustaar Kim Kardashiani tegemisi jälgiv Jennifer sai inspiratsiooni staari kurvikast kehast, mida hakkas pidama iluideaaliks. Nii lasi ta lasi eemaldada neli ribi, kohendada nina, tegi kümme lõikust tagumiku suurendamiseks ning mitu rinnaoperatsiooni.

Kokku on Jennifer teinud üle 500 täitesüsti – kõik selleks, et näha välja nagu oma iidol, Kim Kardashian.

Jennifer Pamplona FOTO: MAX CALIFA /CATERS NEWS/Caters News Agency

Ent nüüd, 28-aastasena on hakanud ta ilulõikusi kahetsema. «Kahetsen esimest operatsiooni, ma polnud veel piisavalt küps, et mõista noa alla minemise tagajärgi. Soovitan teil iluoperatsioone mitte teha, sellest võib kergelt sõltuvus tekkida ning see ei tee õnnelikuks.»

Jenniferi üks suurimaid kahetsusi on huulte süstimine – kümne aasta jooksul on ta teinud seda rohkem kui 40 korda.

Jennifer Pamplona 17-aastasena, enne esimest operatsiooni. FOTO: SCANPIX

Kui möödunud aasta septembris teatas Kardashianide perekond, et nende 14 aastat kestnud tõsieluseriaal «Keeping Up With The Kardashians» on lõpule jõudmas, olid fännidel silmad pisarais, ent Jennifer rõõmustas. Neiu usub, et temast saab järgmine telestaar.

«Terve elu olen tahtnud olla järgmine Kim Kardashian. Nüüd kui tema tõsieluseriaal on lõpule jõudmas, on minu aeg särada!» rääkis ta väljaandele The Sun.

Juba on Jennifer jala ka telemaailma ukse vahele saanud. Selle aasta jooksul näeb ilmavalgust tema dokumentaalfilm «Addicted» («Sõltuvuses»).