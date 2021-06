USA lauljatar Billie Eilish tuli välja uue muusikavideoga, milles hullas koos seltskonna neiudega. Mitmed fännid arvasid videot nähes, et laulja tuleb loo avaldamisega kapist välja. Nii see aga ei läinud ning fännid tegid sellest omad järeldused, arvates, et tegu oli alatu müügitrikiga.