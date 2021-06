Erik Orgust sai toitumisnõustaja suuresti tänu emale: kui ma väike poiss olin, siis suunas ta mu tähelepanu toidule!

«Täna on mu ema sünnipäev – tema pärast saigi minust toitumisnõustaja 🙂» kirjutab Erik Orgu Instagramis. Kuigi toitumisnõustaja ametit on pidanud mees juba pea 20 aastat, siis kõigest paar aastat tagasi sai ta aru, et just ema pärast ta sellist karjääriteed käibki. «Suur üllatus mulle!» tõdes Erik.