VIDEO ⟩ Marco Tasasel valmis hullumeelne musavideo: oh vagiina, oh vagiina!

Osatäitjate leidmisega Marcol raskusi pole ja igas muusikavideos teevad kaasa üha värvikamad tegelased. «Osatäitjad leian lihtsalt... osad kleebivad ise külge, osadele kirjutan. Diana Klas on mul suisa ju sõber ja Julia Karhu ka, kes on sexpomm,» rääkis Marco. Muusikavideos teeb tõesti kaasa ka tuntud näitelja Diana Klas, kes on olnud kümnetes teatrirollides ja keda palju mäletavad «Kodu keset linna» aegadest.