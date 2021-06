Rachman Blake kasvas üles New Jerseys USAs. Europasse otsustas ta kolida 2016. aastal ja sellest ajast saati on koomik lahutanud just eurooplaste meelt. «Becoming an Estonian Rapper» ehk «Eesti räppariks saamine» – sellist nime kannab Tallinnas aset leidev komöödiaetteaste, mis ei jäta külmaks mitte ühtegi naljast lugu pidavat eestlast. Blake on põiminud oma etteastesse eestikeelseid fraase, siinsete inimeste eripärasid ja kohtingukultuuri.