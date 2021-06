«Tänasel leinapäeval jäi silma üks kurb lipp: musta lindi asemel lehvis kilekotist käristatud plastikriba. Just hommikul olin lugenud lugusid 80 aasta tagusest... Valus! Jalutasin koju ja tagasi: maja ees koristas vanem vene naine. Ütlesin talle ka, et mul on kurb ja piinlik sellist lippu näha. Ulatasin musta lindi, mille naine pani rinnataskusse, tänas ja ütles, et täna ta enam midagi muutma ei hakka. Ega ma saa ka sundida, sest ma pole isegi selle maja elanik,» selgitas juhtunut Nõmmel elav naine sotsiaalmeedias.