PAPARATSOPILT ⟩ Megan Fox tõmbas selga seksika võrksärgi ja unustas rinnahoidja sootuks koju!

Armastatud filmistaar Megan Fox on kaasa teinud mitmetes menukates filmides, nagu «Jenniferi keha» (2009), «Transformerid» (2007–2011) ja «Teismelised ninjakilpkonnad» (2014–2016).

Kaunitar jäi reedel kõmupiltnike kaamera ette ning neil õnnestus saada nii mõnedki vapustavad kaadrid. Näitlejannal olid seljas lohvakad teksad, tikk-kontsad ja must pintsak, kuid kirsiks tordil oli teemantidega kaetud võrksärk, mis ei jätnud kujutlusvõimele eriti palju ruumi. Megani kallim Machine Gun Kelly on üks õnnelik mees, kel on väga vedanud!