Nüüdseks 21-aastane Shamima Begum põgenes Suurbritanniast 2015. aastal, et ühineda ISISega. Ta oli siis 15-aastane, kui abiellus hollandlasest Islamiriigi võitlejaga ning kolis Süüriasse. Ehkki naise ülesandeks oli värvata Euroopast teisigi noori tüdrukuid, polnud ta enda sõnul kunagi terrorist.

Shamima on praegu Süürias vangilaagris ning talt võeti ära Briti kodakondsus. «Ma ei arva, et ma olin terrorist. Olin lihtsalt loll laps, kes tegi ühe vea,» ütles ta hiljutises intervjuus Belgia meediale. Lisaks arvab Shamima, et ta ei vaja rehabiliteerimist. «Kas ma võin palun koju tulla?» palub naine.