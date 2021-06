Rahvariietes poseerinud rootslanna sattus üllatuslikult rassismiskandaali

Rootslanna Evelina Hahne postitas 6. juunil, Rootsi iseseisvumispäeval Facebooki gruppi pildi endast rahvariietes. Selles grupis saavad kokku inimesed, kes armastavad rahvariideid.

Kaunis rahvarõivas tehtud pildi juurde kirjutas naine ka sõnumi kaasmaalastele. «Täna peaksime meie, rootslased, seisma sirge seljaga ja olema uhked oma esivanemate suure ülesehitava töö üle. Ma armastan oma riiki! Head rahvuspüha!»

Jag: *laddar upp en bild på mig i Sverigedräkt med en hyllning till Sverige i en folkdräktsgrupp*



Pk-tanter: *får tics, måste skriva det mest pk jag kan för att förminska svenska förfäder*



Kan inte alla gå med i ”Vi som gillar folkdräkter” på Facebook, så tar vi över gruppen? pic.twitter.com/2xecOJxg0c — Evelina Hahne (@EvelinaHahne) June 8, 2021

Postitust jõudis aga rahvarõiva grupist välja ning sellele järgnesid mitusada alandavat kommentaari Hahne pihta. Üheks põhiliseks süüdistuseks oli see, et ta on rassist ja nats.

Kuna Rootsis on palju eri rahvuseid, tundsid sisse rännanud inimesed end Hahne rahvusliku postituse tõttu solvatuna. «Põlisrootslaste ülistamine on ülim rassism. Kas meie polegi inimesed? See naine on rassist!» – see üks paljudest sarnastest kommentaaridest Hahne postituse all.

Ka rahvarõiva armastajate grupis oli inimesi, kelle sõnul oli postitus sobimatu. «Kas ma olen ainus, kes arvab, et tema olemasolu siin grupis on problemaatiline. See ei puuduta ainult poliitikat, see inimene on nats,» kommenteeris üks grupi liikmetest.