Muhammad Ibrahim Uthman peab neli aastat vanglas olema, kuid tal on veel võimalus maakohtu otsus edasi kaevata. Mees ennast süüdi ei tunnistanud ja kinnitas tõlgi vahendusel, et kaebab otsuse edasi.

Karistuse määramisel võttis kohus arvesse, et meest pole varem kohtulikult karistatud, kuid ta on olnud uurimise all kahe vägivallajuhtumi pärast. Nende juhtumite menetlemine on tänaseks lõpetatud.