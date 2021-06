Instagram märkis Helena Klaari OnlyFansi promo sobimatuks: ärge palun mu kontot lihtsalt ära kustutage!

Helena Klaar jagas Instagrami loos lustakat reklaami oma OnlyFansi kontole, kuid veebiplatvorm otsustas märkida selle postituse sobimatuks. «Ma saan aru Instagrami algoritmist ja kõigest, et ma ei tohi panna paljaid pilte jne, aga ma ei saa aru sellest loogikast, et kui mul on ajajoonel mingi bodiga või pesuga pilt – siis need on okei, aga kui ma panen story'sse miskit, kus mul on kõik kinni kaetud, siis see ei ole okei,» rääkis tõsielustaar hämmeldunult.

«I am so sorry (anna mulle andeks – toim) Instagram nagu, aga ma ei saa aru, see ei ole ju loogiline,» sõnas Helena. Elu24-le rääkis Helena, et sama jama on ka nn seksuaalsete naljapiltidega. «Sest ma juba olen selline 🙃 Olen jaganud ja lõpuks võetakse ikka maha, kuigi pildil pole midagi sobimatut,» tõdes ta.

Helena tõdes huumorinoodil, et tal on teatav mure ka sellepärast, et ta kontost sootuks ilma jääb. «Ärge palun mu kontot lihtsalt ära kustutage, ma väga ei tahaks siit lahkuda niipea. Selles mõttes minu viga, minu paha ja ma enam ei promo. Ma panen teinekord promo mingi kassipildiga,» naljatas kaunitar.