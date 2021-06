Varalahkunud Naya Rivera isa avaldas, kuidas näitleja 5-aastasel pojal läheb

«Nickayla ja Ryan on olnud suurepärased. See on raske olukord, kuna ta (Josey – toim) oli ise seal. See pole nii, et sa räägid mingist kummitusest, kes kuskil hõljub. Tal on mälestused, aga ta hakkab sellega harjuma. Väga tugev laps,» rääkis näitlejanna isa.