VIDEO JA FOTOD ⟩ Meeletu pidu Pärnu jõel lõppes uppunud drooniga

Reede õhtul toimunud paadipeol mängisid muusikat DJ Whiteland ja DJ Kirjutaja / Buddha Night. MS Pärnu pardal esines ka 17-aastane lauljatar Lisella Beatrice Kirjutaja, kes esitab tänavuse «Suvereporteri» tunnuslugu «Ullala». Irooniline on see, et peol kehtis vanusepiirang 18+.