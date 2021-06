PILDID ⟩ Hea ajastus: Tallinna popid pargid on suveks üles kaevatud ja aia taga

Linlasi paneb hämmastama, et praegusel parkide külastamise kõrghooajal on korraga mitmed Tallinna pargid üles kaevatud, aiaga piiratud või sootuks suletud.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf kinnitas Elu24-le, et praegu tehtavad tööd on hädavajalikud ja ehitusobjektid on aedadega piiratud elanike ohutuse tagamiseks.

Kui küsisime, miks on just praegu nii mitmes populaarses pargis korraga ehitustööd, tõi Klandorf välja järgnevad põhjused :

«Meie kliimavöötmes tuleb paratamatult tõdeda, et suvi on alati olnud ja jääb teedeehituse ja parkidesse rajatud kõnniteede rekonstrueerimistööde kõrgperioodiks,» sõnas Klandorf.

Kas Kanuti aia valgustuse rekonstrueerimine, mis saab projekti kohaselt valmis alles 19.08.2021, on ikka nii hädavajalik, et osa kaunist pargist aiaga piirata?

«Kanuti aia valgustuspaigaldis on amortiseerunud nii tehniliselt kui ka väliselt, see on väga energiakulukas ja häirib valgusreostusega. Olemasolev valgustus asendatakse nüüd uue, innovaatilise, energiatõhusa valgustusega, mis ei pimesta, on keskkonnasõbralik ja tähistaevast kaitsev.»