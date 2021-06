Ron Nõmmest lahku läinud Merylin Nau kannab endaga alati kaasas mehe kinki

Merylin Nau kinnitas, et tema ja Ron Nõmme suhted on endiselt soojad. «Ikka suhtleme. Saame hästi läbi 😍,» kinnitas Merylin Elu24-le. Kuigi paar on nüüdseks lahus, siis nende vahel siiski mingit vimma pole.

«Roni kingitud padi alati kaasas 😍,» kirjutas kaunitar Instagrami loos. Tema endine kallim vastas Merylini postitust nähes: «Peaks neid müüma hakkama.» Praegu on RonnyG e-poes saadaval T-särgid, sokid, telefonikorpus ja 999 eurot maksev kuldsõrmus.

Veebruari keskpaigas jagas suunamudija talviseid kihlusfotosid. Ron tegi ettepaneku, misjärel Merylin uuris, et ega ta ometigi nalja tee. Too kinnitas, et mõtleb kihlust siiski tõsiselt. «Ma ütlesingi, et jah, tulen, ja võtsin sõrmuse vastu,» rääkis Merylin. Loe rohkem siit: Merylin Nau kihlus staažika naistemehega: arvasin alguses, et ta teeb nalja.

Pisut vähem kui kuu hiljem jõudsid Merylini kõrvu kuuldused, et Ron räägib oma sõpradele, et polegi kihlatud. «Vau, huvitav teada. Ma ei teagi, mida vastata, tore, et ma sellest teada saan praegu. Minu näo ees räägib teist juttu. Oh, ma ikka korraliku pasaämbri sisse astunud,» kommenteeris Merylin toona Elu24-le.

11. märtsil käis Merylin külas Desiree Mummi taskuhäälingus, kus räägiti pisut ka lahkumineku tagamaadest. «See suhe õpetas mulle ennast kõrvalt nägema. Minu jaoks oleks nagu lambipirn põlema läinud ja siis nägin, mis asjad on minu puhul need, millega tegelema pean,» rääkis endine onlyfansitar.

Vaata kinki allpool!