PILDID ⟩ California kaunitar näeb välja täpselt nagu Christina Aguilera: kadunud kaksik?

Sofia Divene on ametilt meigikunstnik, mis selgitab ka naise osavaid jumestusoskusi. Naisel on TikTokis pea 250 000 jälgijat ja pea 5 miljonit meeldimist. Platvormil on Sofia tuntud just Christina Aguilera kehastuste poolest, kuna naine näeb ka ilma liigse grimmita välja kui maailmakuulus popstaar.

Ta tunnistab, et see on tohutu suur kompliment, kui teda võrreldakse ta iidoliga. Suurima heameelega jätkab Sofia ka oma iidoliks kehastumist, kuid naine soovib, et ta jälgijatel oleks võimalus ka teda ennast tundma õppida. Hetkel teavad teda mitmed kui «Xtina tüdrukut». «Ma võtan seda nii, nagu see on, kuid kui ma tahan tulevikus suunda muuta, siis ma saan seda alati teha,» rääkis Sofia New Celebrity-le antud intervjuus.