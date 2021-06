Endine Miss Estonia Erika Bauer liitus Keskerakonnaga

Keskerakonnaga avaldas sotsiaalmeedias, et nendega on liitunud tunnustatud kooliõpetaja Erika Bauer, kes soovib kohalike omavalitsuste valimistel tähelepanu pöörata eelkõige haridusvaldkonnale.

«2022. aasta sügisel avatakse Rakvere riigigümnaasium ja seoses sellega seisan selle eest, et põhikoolivõrguga seotud ümberkorraldused oleksid võimalikult sujuvad ja mõtestatud. Samuti on minu eesmärk tagada, et igas Rakvere koolis oleks õpilastel võimalus süüa tasuta hommikuputru,» lausus Bauer, kes on olnud Lääne-Virumaa aastaõpetaja ja mitmeid kordi nomineeritud klassijuhataja.

1991. aastal osales Rakveres elav Bauer iludusvõistlusel Miss Estonia ja krooniti võitjaks. Tollal töötas noor Erika Bauer Kadrina keskkooli algklasside õpetajana, vahendab menu.err.ee.

Miss Estonia 1991 Erika Bauer. FOTO: Erakogu

«Võistlusele pääsemine oli minu jaoks pigem juhus kui mõtestatud eesmärk. Kui aga juba finaali jõuti, siis lootsime muidugi kõik krooni. Igaüks meist oli tiitlit väärt, kuid tähtede seis, nagu öeldakse, oli minu poolt,» rääkis Bauer Arterile 2016. aastal.

«Peale missitiitli sain kingiks palju pudi-padi, kuid ka reisi Taimaale ning uhiuue mootorratta. See oli tulipunane Jawa 350, mille me aga lõpuks oksjoni korras maha müüsime. Poole saadud summast annetasin missina Porkuni kurtide koolile ja see päev on mul siiani väga täpselt meeles.»

«Aga lubatud reis Taisse jäi ära, sest Moskva firma, kes selle esialgu välja pani (missivõistluse toimumise ajal oli Eesti veel üks Nõukogude Liidu vabariike – P. K.), tühistas reisi pärast augustisündmusi ning teatas, et iseseisva riigina peaks Eesti suutma oma kaunitari ise välismaale viia. Lõpuks lennutati mind Pariisi, kuid sedagi tegid soomlased.»