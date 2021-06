Guiness World Records valmistab Ameerikas elavast Eesti ujujast Merle Liivandist dokumentaalfilm, mille taga on auhinnatud filmimees Argentinast. Lisaks dokumentaalfilmile on Liivand nüüdsest seotud idufirmaga, millesse on investeerinud mitmed Hollywoodi staarid, ning pürgib Tokyo olümpiale.