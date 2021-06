Tallinna elitaarsest Prantsuse Lütseumist lekkis välja saladus, millest õpilased on omavahel rääkinud juba aastaid, kuid kooli juhtkond mööda vaadanud. «Eks need tüdrukud näitasid ka ise initsiatiivi, sest muidu ei oleks need asjad nii kaugele arenenud.» Loo keskmes on keskealine prantsuse keele õpetaja, kes sai vahetult enne kooliaasta lõppu kaela politsei ja lahkus koolist.

«Jah, vastab tõele. Ma võin nii palju öelda, et mind on uurinud politsei ja midagi kriminaalset leitud pole. Kuna ma enam ka õpetaja ei ole, siis ma ei arva, et see teema enam päevakorras oleks.»

Sellise vastuse saatis täna Elu24le nüüd juba Prantsuse Lütseumi endine prantsuse keele õpetaja Helmet Pikkel, kel samas koolis selja taga pikk karjäär. Ta ei teinud saladust, et lahkumise taga on küsitavad suhted õpilastega.

Siiani kooli seinte vahel hoitud pikantne lugu lekkis välja ühest Elu24le saadetud vihjest, milles kirjutati, kuidas Prantsuse Lütseumis pea kaks aastakümmet töötanud õpetajal Pikkelil on naissoost õpilastega ebasobivad suhted. «Minuni on jõudnud ka info, et kooli juhtkond on sarnasest käitumisest teadlik, kuid skandaali vältimiseks lõpetab aasta lõpus antud õpetajaga töölepingu.»

Vihjesaatja lisas oma jutu kinnitamiseks kuvatõmmiseid Pikkeli ja gümnaasiumiõpilase vahelisest suhtlusest. Mahlakas kirjavahetus on kaugel õppetööst - näiteks on seal teemaks rinnad.