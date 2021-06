ELU25 ⟩ President Kersti Kaljulaid: rokkiv meenutusraamat Eesti ohvitseride välismissioonidest

Kui Juku-Kalle jälle tüütama hakkas, et ma kirjutaks KesKus'i raamaturubriiki "Unustatud raamat", siis ma ütlesin, et olen seda juba teinud. Mu rutiinitaluvus on jube madal, vähe on siin ilmas asju, mida tahaks ikka uuesti korrata. Aga no olgu. Kiusuks võtsin mitte eriti vana raamatu. Unustatud on ta kohta patt öelda, suht väiksetiraažilise ja korrektsepealkirjalisena on see tegelikult rohkem sihuke avastamata pärl. 2015. Nii et – "avastamata raamat".

Kultuuriks kutsutav osa sõjapidamisest

Palun, siin ta on – trummipõrin ja aupaugud kahurist ja väiksematest kaliibritest – "Eesti Sinikiivrid". Eesti välismissioonidel teeninud ohvitseride kollektiivne ja paiguti ikka üsnagi rokkiv meenutus. Tsenseerinud ehk toimetanud kolonelleitnant Rein Vaabel, minu esimene vanemkäsundusohvitser. Kusjuures kindalt tean, et natuke tõepoolest kol- tn Vaabel tasandas neid lugusid, nii et võite lugedes ise proovida juurde mõelda, kustkohast on vinti veidi maha keeratud.

Aga lugege. Eesti Sinikiivritest leiab ka Juhan Peegli klassi sõjameenutusi, naera rõngaks. Või no selliseks krenkuks, nagu patsifistide lemmikstiili monumentidel tihti püssirauaga on juhtunud. Teate küll, kultuuriks kutsutav osa sõjapidamisest on kulturnikutele ju hästi tuttav.

Mida teha siis, kui...

Sisu ma ümber jutustama ei hakka, aga igaveseks mällusööbivaid olukordi, mille lahendusvariantide kujundamisel tuleb pöörduda ka kultuursetele inimestele, mitte ainult sõjarditele omaste käitumismustrite juurde, leiab.

No näiteks mida teha siis, kui Su kaaslane rahvusvahelises üroliitses-monoliitses meeskonnas tahab lasta üle Golani kõrgendike jõululaupäeva kui piduliku päeva puhul kõlada Lili Marleenil? Või mis mõtted tegelikult käivad hea huumorimeelega eesti sõduril peast läbi surmaga silmitsi seismise hetkel? Juba ainuüksi võimaluse eest seda teadmist ajaloo jaoks säilitada ja lugejaga jagada tuleb sõjajumalat tänada, et see olukord hästi lahenes. Või misiganes jumal sel päeval kohal oli, sealkandis on neid teadagi rohkem kui üks, millest tuleneb kaudselt ka vajadus neid ÜRO pikemaid missioone üha pikendada ja pikendada.

Raamatul on ka oluline ajas kulgemise väärtus, sest kajastatav periood on 20 aastat pikk. Ja see pole olnud mitte miingi igav periood Eesti kaitseväe kujunemisel ja arengus, ega ka mitte Eesti kaitseväe arengus.

Nuga, kahvel ja NATO

Kaitseväeline diplomaatia peab ju kuskilt ka algama. Kindral Terras on korduvalt väitnud, et see oli kolonel Einseln, kes ta noa ja kahvliga sööma õpetas (tahaks ka teada, kes ta Saksa keelt ja Baieri kööki armastama õpetas, ilmselt olid need kuskilt lähemalt pärit, aga mine tea).