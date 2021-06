Riigikogu liige Uno Kaskpeit loeb tänavail toidukullereid: kõiki neid rattaid juhtisid, võiks öelda, et n*****d!

«Lugupeetud peaminister! Olen siin mitmed korrad jalutanud korterist Riigikokku ja ühel päeval ajaviiteks lugesin neid Bolti toiduvedajaid, kes vastu tulid - neid oli kuskil seitse või kaheksa. Ja kõiki neid rattaid juhtisid, võiks öelda, et neegrid. Ja see on lausa hämmastav minu jaoks,» alustas sõnavõttu Uno Kaskpeit.

Riigikogu liige tundis muret selle pärast, mida kullerid vabal ajal teevad. «Peale tööd nad kindlasti suhtlevad meie tüdrukutega, sest ma siin tumedaid tüdrukuid ei ole näinud. Mis on teie valitsuse eesmärk sellest tegevuses? Kas see, et meie rahvas muutuks tulevikus tumedaks?» uuris ta.

Kaja Kallas pidas mehe kommentaari sobimatuks. «Esiteks ma tahaksin öelda, et sellise kommentaari pärast näiteks trahviti Euroopa Parlamendis ühte saadikut sellega, et talt võeti päevarahad ära. See on kindlasti solvav ja minu meelest ei peaks olema sobilik ka Eesti Vabariigi Parlamendis,» noomis peaminister ja avas plaane, mis neil seoses käesoleva teemaga käsil on.

«Kolmandatest riikidest tulevate tudengite vajaduspõhise toetuse oleme me kaotanud, või tähendab, see on kaotamisel. See eelnõu tuleb augustis valitsusse ja on hetkel kooskõlastusringil. Võib-olla veel on oluline see, et kui me vaatame kogu seda kõrgaharidusmaastikku, et me lepiks ikkagi kokku selle, milliseid üliõpilasi me Eesti ülikoolidesse ootame,» rääkis Kallas.

Peaminister tuli tagasi ka poliitiku küsimuse juurde ja sõnas: «meil on need Bolti ja Wolti toidukullerid, siis ilmselt sellepärast, et inimesed kasutavad neid teenuseid. Eriti COVID-i kriisi ajal inimesed oli sunnitud oma kodudes olema ja restoranid olid kinni. Koju tellimused toetasid Eesti ettevõtluse püsimist ja Eesti restoranide toimimist.»

«Küsimus sellest, miks seda tööd teevad inimesed, kes võib-olla teevad seda oma õppimise kõrvalt või mingil muul moel - kui on selle jaoks nõudlus, siis on ka pakkumine. Sellist teenust inimesed vajavad, sellist teenust inimesed tarbivad,» tõdes naine.

Riigikogus toimunut jagas Instagramis Imre Kaas. «Jap. Seda küsis riigikogu liige. Päriselt,» kirjutas ta.