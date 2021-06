Just praegu toimub Patarei Merekindluses tõeliselt vinge pidu, kus saab näha ja kuulata Lexsoul Dancemachine laivi! Muusikat mängivad ka Funk Embassy DJ-d Kersten, Roma & Robi! Elu24 on kaameraga kohal, et ka need, kes ise peole ei jõudnud, saaksid Patareis toimuvast fotode vahendusel osa!