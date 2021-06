Maikel Mõttus on 25-aastane noormees, kel tekkis enneaegselt sündimise tõttu liikumispuue. Kuid ta ei lase sel ennast heidutada: tegemist jagub mehel rohkem, kui ühe keskmise inimese päeva ära mahub.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Liikumispuudega on niimoodi, et ma sündisin enneaegsena. Ma ei mäleta kui palju, aga ikka päris mitu kuud. Mu sünnipäev on septembris, aga oleks pidanud vist olema detsembris. Küll oli neerupuudulikkus ja kahepoolne kopsupõletik ning ma ise tõmbasin kuidagi mingid juhtmed kuvöösis olles enda küljest öösel lahti. Sellest tekkis hapnikupuuduse tõttu ajus kahjustus,» selgitab Maikel.