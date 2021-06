Lauljatar Helen Adamson meenutab keerulisi aegu: töötasin nelja inimese koormusega

«Mina olen enamuse elust elanud nõnda, et ma ei ole osanud seada piire. See tähendab, et ma pole osanud öelda ei, pole osanud oma vajadustele ja väärtustele kindlaks jääda. Loomulikult tuli oskamatus oma vajaduste eest seista sellest, et ma ei olnud oma vajaduste ega ka tunnetega piisavalt hästi kursis,» selgitas Adamson postituse tagamaid.