Sillamäelt pärit noormees Artjom Trohhatšev on lubanud terve pride'i kuu istuda Toompeal riigikogu ees, vikerkaarelipp õlul, et streikida abieluvõrdsuse eest. «Iga inimene, kes kiusamisega kokku puutub, peaks sellest kõva häälega rääkima,» usub Artjom. Kui turvaline Tallinnas vikerkaarelippu lehvitada on ja kes poliitikutest geiaktivistidele jäätist tõi?



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

22-aastane Artjom on pärit Sillamäelt, kuid kolis pärast keskkooli lõpetamist pealinna. Nüüd töötab ta Telia kõnekeskuses müügikonsultandina, kuid leiab tiheda töögraafiku kõrvalt aega, et võidelda selle eest, millesse usub. «Sel aastal mõtlesin, et nüüd on aeg, tuleb kaitsta meie õiguseid ja abieluvõrdsust ka. Ma tahaks, et see oleks Eestis nagu teistes normaalsetes riikides,» ütleb Artjom.