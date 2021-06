Portugali profiklubi Maritimo dünaamiline ääremängija ja lapsest peale jalgpalliga tegelenud Faiq Bolkiah on üks Brunei sultani Hassanal Bolkiahi 15 miljardi euro suuruse varanduse pärijaid. See teeb temast jõukaima elava jalgpalluri, kelle ees kahvatuvad isegi selliste vutistaaride nagu Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi rikkused.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tema isa on Jefri Bolkiah, kes on naftamagnaadi Hassanal Bolkiahi vend, nii et Faiq kuulub samuti kuninglikku perekonda.