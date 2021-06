Haapsalu rahvas närib küüsi: kas tõesti saame sellise TikToki linnapea!

Eelolevad kohaliku omavalitsuse valimised on teinud Haapsalu elanikud ärevaks, sest Reformierakonna sealse piirkonna juhatus kinnitas linnapeakandidaadiks 25-aastase suunamudija Roger Tibari.

Paljud linlased on mures, sest ei suuda nii noort inimest linnapeana ette kujutada ega mõista, miks just Tibar kandidaadiks valiti.

Veelgi enam häirib neid aga noormehe TikToki sisu. «Kuidas teab inimene, kes tegeleb pigem TikTokiga, linna juhtimisest? Need videod on nii lapsikud, vangerdab, näpib igas tantsus praktiliselt oma noksi, üritades tähelepanu saada,» avaldab arvamust ema, kes nägi tiktokkeri videoid lapse telefonist.

Tibari TikToki kontot vaadates näib, et suur osa tema vaatajaskonnast on teismelised. Elu24-ga ühendust võtnud murelikud haapsallased palusid pöörata tähelepanu ka videote pealkirjadele. «Appi kui lapsikud need on!»