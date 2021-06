Rahvasaadik Kaskpeiti rassismijutlusest häiritud Bolt andis elegantse vastulöögi

«Lugupeetud peaminister! Olen siin mitmed korrad jalutanud korterist riigikokku ja ühel päeval ajaviiteks lugesin neid Bolti toiduvedajaid, kes vastu tulid – neid oli kuskil seitse või kaheksa. Ja kõiki neid rattaid juhtisid, võiks öelda, et neegrid. Ja see on lausa hämmastav minu jaoks,» alustas eilset sõnavõttu Uno Kaskpeit.