Vene meedias mõnitati USA presidendi lipsu, mida ta Putiniga kohtudes kandis

Kolmapäeval eetrisse läinud uudistelõigus kommenteeris kahe presidendi kohtumist Tatyana Nikolaeva , kes on ärietiketi konsultant. Naisterahva sõnul viitas Bideni helesinine lips mingisugusele infantilismile ehk alaarengule.

Nikolaeva ütles, et inimene, kes lipsu presidendile välja valis ei olnud oma valikus kindel. Lisaks põrutas naine, et Bideni lips oli midagi, mida lapsed kannaks.

Venemaa presidendi Putini lipsu kommenteerides kiitis aga Nikolaeva, et geomeetriliste kujunditega tumepunane lips viitas otsustavusele oma läbirääkimispositsiooni dünaamiliselt kaitsta.

Eksperdi hinnangul kantakse Venemaal tippkohtumistel just tumepunaseid lipse ja pakkus, et Biden ei olnud sellisest traditsioonist arvatavasti teadlik.

Rahvusvahelise ärietiketi ekspertide ühingu juhataja Albina Khoglova tõdes, et Putini lipsu värv sümboliseerib kohtumise tähtsust. Samas täpsustas Khoglova, et USA ja näiteks Suurbritannia ei ole Venemaa traditsioonist teadlikud. Teisisõnu ei tähenda Bideni sinine lips seda, et USA president ei suhtunud kohtumisse tõsiselt, vahendab Time.