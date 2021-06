ROMEO JA JULIA ⟩ Kourtney Kardashian hüppas kallimale sülle ja suudles teda kirglikult

Kolme lapse ema ja Blink-182 trummari vahel on õide puhkenud tõeline romantika. Üheskoos käiakse Disneylandis kohtingutel, tehakse üksteisele tätoveeringuid ja veedetakse aega mehe stuudios. «Mu elu armastus,» kirjeldas Kourtney oma kallimat Instagramis.

2015. aastal läks Kourtney lahku pikaajalisest elukaaslasest Scott Disickust. Kourtney ja Scott on aga endiselt hea sõbrad ning on leidnud täiusliku tasakaalu, et kasvatada ühised lapsed üles stabiilses keskkonnas.