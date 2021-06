Kohtutäitur Mati Roodes on avalikule elektroonilisele enampakkumisele pannud OÜ Rober Ehitusele kuulunud kaubamärgi «bitcoin», mis registreeriti patendiametis 2017. aastal.

Patendivolinik Almar Sehver sõnas, et see on harv juhus, kui oksjonilt kaubamärke ostetakse. «Väga vähesed leiavad omale omaniku.»