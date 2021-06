Aasta saatejuhi tiitliga pärjatud Taukari pruut Kerli: iga eduka mehe kõrval seisab naine, kes...

«Iga eduka mehe kõrval seisab naine, kes mõtleb, et fakk, kuidas see udu alati deliver'ib (saavutab, hakkama saab – toim) 😅🍾» naljatas muusik Kerli Kivilaan pildi juures, millel poseeris päikese sillerduses koos elukaaslase Karl-Erik Taukariga .

«Caption of the year (aasta pildikirjeldus – toim),» kirjutas kauni jäädvustuse all laulja ja muusik Daniel Levi Viinalass.